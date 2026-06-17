Lembach

Festivités des charbonniers

Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Les Charbonniers du Fleckenstein redonnent vie à la fabrication de charbon de bois à l’ancienne. Nombreuses animations et restauration.

À l’occasion des festivités des Charbonniers du Fleckenstein, venez découvrir l’univers traditionnel de la fabrication du charbon de bois au cœur de l’Outre-Forêt. Durant tout le week-end, animations, musique, démonstrations et visites guidées rythmeront cette manifestation conviviale et familiale.

Samedi 4 juillet 2026, de 14h à 20h, des visites guidées de la meule ainsi que des jeux pour enfants seront proposés. À 15h, les Cors des Vosges du Nord animeront l’après-midi. Une soirée tartes flambées débutera à 17h, suivie à 20h d’un concert des Riedtaler. La journée se clôturera à 22h avec l’illumination de la meule.

Dimanche 5 juillet 2026, la journée débutera à 10h par un office œcuménique en alsacien, animé par les Cuivres de l’Outre-Forêt et la Chorale des Charbonniers. Des jeux pour enfants seront proposés à partir de 12h. À 14h, le traditionnel repas des charbonniers sera servi (sur inscription avant le 30 juin). Dès 15h, le public pourra assister à la construction d’une meule, participer aux visites guidées et profiter de l’animation musicale assurée par Die Felsenländer.

Un rendez-vous authentique pour petits et grands, mêlant patrimoine, traditions, gastronomie et ambiance festive au pied du château du Fleckenstein. 0 .

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 21 39 80 ar.hieber@sfr.fr

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English :

The Fleckenstein charcoal makers bring back to life the old way of making charcoal. Many animations and catering.

L’événement Festivités des charbonniers Lembach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte