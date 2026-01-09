Festivités du 14 juillet Rue des Naufragés Penmarch

Festivités du 14 juillet

Rue des Naufragés Pointe de Penmarch Penmarch Finistère

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

2026-07-14

Jeux traditionnels pour enfants et adultes, au port de Kérity galoche, pétanque, courses de fond et vitesse, pêche à la ligne, course en sac, maquillage, atelier du marin…

Venez relever les défis et remporter des lots. Ne manquez pas cette journée festive.

Événement organisé par la municipalité.

Participation gratuite et accessible à tous. .

