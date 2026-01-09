Festivités du 14 juillet Rue des Naufragés Penmarch
Festivités du 14 juillet Rue des Naufragés Penmarch mardi 14 juillet 2026.
Festivités du 14 juillet
Rue des Naufragés Pointe de Penmarch Penmarch Finistère
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
2026-07-14
Jeux traditionnels pour enfants et adultes, au port de Kérity galoche, pétanque, courses de fond et vitesse, pêche à la ligne, course en sac, maquillage, atelier du marin…
Venez relever les défis et remporter des lots. Ne manquez pas cette journée festive.
Événement organisé par la municipalité.
Participation gratuite et accessible à tous. .
Rue des Naufragés Pointe de Penmarch Penmarch 29760 Finistère Bretagne
English : Festivités du 14 juillet
