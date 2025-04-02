Villé

Festivités du 14 juillet

place du Marché Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez passer un moment festif au bal des pompiers, qui se poursuivra par un défilé et le traditionnel feu d’artifice.

Présentation d’un camion pompier de 17h à 20h.

Dès 18h petite restauration au centre de secours avec présence d’un DJ.

21h45 rassemblement à la gare. Distribution de drapeaux pour les plus grands et de lanternes.

22h départ du défilé place de la gare, partie cérémoniale et troupe en revue avec la Marseillaise devant la mairie de Villé.

23h feu d’artifice tiré depuis l’étang de pêche, suivi d’un bal jusqu’à 1h au centre de secours. 0 .

place du Marché Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 57 mairie@ville67.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the festive firemen’s ball, followed by a parade and the traditional fireworks display.

L’événement Festivités du 14 juillet Villé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé