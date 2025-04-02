Festivités du 14 juillet Villé
Festivités du 14 juillet Villé lundi 13 juillet 2026.
Villé
Festivités du 14 juillet
place du Marché Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez passer un moment festif au bal des pompiers, qui se poursuivra par un défilé et le traditionnel feu d’artifice.
Présentation d’un camion pompier de 17h à 20h.
Dès 18h petite restauration au centre de secours avec présence d’un DJ.
21h45 rassemblement à la gare. Distribution de drapeaux pour les plus grands et de lanternes.
22h départ du défilé place de la gare, partie cérémoniale et troupe en revue avec la Marseillaise devant la mairie de Villé.
23h feu d’artifice tiré depuis l’étang de pêche, suivi d’un bal jusqu’à 1h au centre de secours. 0 .
place du Marché Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 57 mairie@ville67.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the festive firemen’s ball, followed by a parade and the traditional fireworks display.
L’événement Festivités du 14 juillet Villé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
À voir aussi à Villé (Bas-Rhin)
- Séance de cinéma L’odyssée de choum Villé 19 mai 2026
- Marché traditionnel Villé 20 mai 2026
- Les 5 ans des Darons apéro-concert et soirée jeux Villé 22 mai 2026
- Séance de cinéma Les Légendaires Villé 22 mai 2026
- Spectacle AD El Mariachi Villé 23 mai 2026