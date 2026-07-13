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AGENDA · Mâlain

Festivités Fête nationale Mâlain

lundi 13 juillet 2026 · Mâlain

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
21410 Mâlain
Département
Côte-d'Or
Tarif

Mâlain

Festivités Fête nationale

Salle des fêtes Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Les festivités de la fête nationale, c’est le 13 et le 14 juillet.

Le 13 juillet à partir de 19h
• Concert de L’Harmonie et apéritif offert par la Municipalité
• 20h repas convivial. Menu traiteur sur réservation (15€/adulte) ou repas tiré du sac
• A la tombée de la nuit déambulations aux lampions et spectacle « Feu et jonglerie »
• Soirée festive avec DJ Battle participatif avec Big Fish et DJ Set.

Le 14 juillet kermesse villageoise de 14h à 18h. Jeux géants en bois, ventrigliss, jeux libres (pétanque, frisbee,…).
Buvette

MENU TRAITEUR à réserver avant le 7 juillet Moules frites ou burger frites + tarte maison. Réservation en mairie ou par mail à comitemalain@gmail.com.
Barquette de frites à 4 €   .

Salle des fêtes Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   comitemalain@gmail.com

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English : Festivités Fête nationale

L’événement Festivités Fête nationale Mâlain a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Ouche et Montagne

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