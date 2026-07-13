Festivités Fête nationale Mâlain
lundi 13 juillet 2026 · Mâlain
Informations pratiques
Mâlain
Festivités Fête nationale
Salle des fêtes Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Les festivités de la fête nationale, c’est le 13 et le 14 juillet.
Le 13 juillet à partir de 19h
• Concert de L’Harmonie et apéritif offert par la Municipalité
• 20h repas convivial. Menu traiteur sur réservation (15€/adulte) ou repas tiré du sac
• A la tombée de la nuit déambulations aux lampions et spectacle « Feu et jonglerie »
• Soirée festive avec DJ Battle participatif avec Big Fish et DJ Set.
Le 14 juillet kermesse villageoise de 14h à 18h. Jeux géants en bois, ventrigliss, jeux libres (pétanque, frisbee,…).
Buvette
MENU TRAITEUR à réserver avant le 7 juillet Moules frites ou burger frites + tarte maison. Réservation en mairie ou par mail à comitemalain@gmail.com.
Barquette de frites à 4 € .
Salle des fêtes Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté comitemalain@gmail.com
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English : Festivités Fête nationale
L’événement Festivités Fête nationale Mâlain a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Ouche et Montagne
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