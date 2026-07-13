Informations pratiques

Mâlain

Festivités Fête nationale

Salle des fêtes Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Les festivités de la fête nationale, c’est le 13 et le 14 juillet.

Le 13 juillet à partir de 19h

• Concert de L’Harmonie et apéritif offert par la Municipalité

• 20h repas convivial. Menu traiteur sur réservation (15€/adulte) ou repas tiré du sac

• A la tombée de la nuit déambulations aux lampions et spectacle « Feu et jonglerie »

• Soirée festive avec DJ Battle participatif avec Big Fish et DJ Set.

Le 14 juillet kermesse villageoise de 14h à 18h. Jeux géants en bois, ventrigliss, jeux libres (pétanque, frisbee,…).

Buvette

MENU TRAITEUR à réserver avant le 7 juillet Moules frites ou burger frites + tarte maison. Réservation en mairie ou par mail à comitemalain@gmail.com.

Barquette de frites à 4 € .

Salle des fêtes Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté comitemalain@gmail.com

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English : Festivités Fête nationale

L’événement Festivités Fête nationale Mâlain a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Ouche et Montagne