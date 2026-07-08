Exposition de dessins des Urban Sketchers Bourgogne Franche-Comté Mâlain
mercredi 5 août 2026 · Mâlain
Informations pratiques
Mâlain
Exposition de dessins des Urban Sketchers Bourgogne Franche-Comté
Rue du Four Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez découvrir les dessins et croquis des Urban Sketchers de Bourgogne Franche-Comté en exposition au château de Mâlain.
Les Urban Sketchers dessinent in situ, en intérieur ou en extérieur et croquent sur le vif, des œuvres qui sont les témoins de leur quotidien et de leurs voyages. Ils utilisent tous types de techniques picturales et proposent une grande diversité de styles.
Venez découvrir cette exposition au château de Mâlain qui présentera le travail réalisé par les Urban Sketchers le 31 mai dernier à Velars-sur-Ouche ! .
Rue du Four Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30
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English : Exposition de dessins des Urban Sketchers Bourgogne Franche-Comté
L’événement Exposition de dessins des Urban Sketchers Bourgogne Franche-Comté Mâlain a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Ouche et Montagne
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