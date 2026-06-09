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Copie de Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Rue du Four Mâlain

Copie de Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Rue du Four Mâlain mercredi 5 août 2026.

Lieu : Rue du Four

Adresse : Château

Ville : 21410 Mâlain

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâlain

Copie de Atelier créatif Création d’une bourse en cuir

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.

Création d’une bourse en cuir
Philippe Severac est porté par la passion de l’univers médiéval, celtique et nordique. Son atelier Aux Cuirs D’Yggdrasil a vu le jour en janvier 2019, pour réaliser des créations 100% fait main, du patron aux coutures, avec des peaux provenant majoritairement de France.
Spécialisé dans les petites pièces de maroquinerie, il t’accompagne dans la création de ta bourse en cuir, qui te servira à protéger tes écus !

De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.
Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.   .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30  office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Copie de Atelier créatif Création d’une bourse en cuir

L’événement Copie de Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Mâlain a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Ouche et Montagne

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