Découverte d’une microbrasserie Microbrasserie de la Roche Aigue Mâlain

Informations pratiques

Mâlain

Découverte d’une microbrasserie

Microbrasserie de la Roche Aigue 30 rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Durant l’été, nous vous proposons d’aller à la rencontre des savoir-faire, et parfois, de faire vous-même !

Un échange avec les artisans et artistes du territoire, afin d’en découvrir ses ressources et ses connaissances.

Après avoir été chercheuse en sciences du goût dans différentes universités en France et à l’étranger, Jennifer Langlois a décidé de quitter les laboratoires pour créer une brasserie artisanale bio dans le pays de l’Auxois. L’aventure a démarré fin 2015, de longs mois de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter un ancien logement, une ancienne cave et écurie en brasserie. Un an et demi plus tard, le matériel repris à la Brasserie de Longchamp a été installé et la première bière a pu être brassée en juillet 2017.

Elle aura plaisir à vous faire découvrir son métier lors d’une visite de son lieu de production.

Rendez-vous à 16h45 au 30 rue de la Gare.

Visite limitée à 20 personnes, réservation obligatoire.

Gratuit. .

Microbrasserie de la Roche Aigue 30 rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Découverte d’une microbrasserie

L’événement Découverte d’une microbrasserie Mâlain a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Ouche et Montagne