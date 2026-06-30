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Festi’Ziaouley 4ème édition Le Bugue

Festi’Ziaouley 4ème édition Le Bugue

Festi’Ziaouley 4ème édition Le Bugue vendredi 14 août 2026.

Adresse
Place de la Vézère
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
15 15 20 Tarif de base plein tarif

Le Bugue

Festi’Ziaouley 4ème édition

Place de la Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

10h 00h. Marché de créateurs d’ici et d’ailleurs (entrée libre). ateliers gratuits ou en participation libre. Concerts africains. Stages en journée, sur inscription et payants (15€ à 20€)
Marché de créateurs d’ici et d’ailleurs (entrée libre).
Pendant le marché, de 10h à 18h ateliers gratuits ou en participation libre réalise ta fresque, ton masque ; Joue à l’awalé, au djibé ; Monte la peau d’un djembé ; contes, tressage, maquillage africain.

19h minuit concerts africains Ory Jay, DJ africain.

Stages en journée, sur inscription et payants (à partir de 12 ans)
10h30 12h30 percussions (15€)
14h 15h n’goni (20€)
15h 17h danses africaines (20€)

Sur place buvette africaine et traditionnelle, plats africains   .

Place de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 77 44 95 

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English : Festi’Ziaouley 4ème édition

10 a.m. midnight. Market featuring local and international artists (free admission). Free workshops or workshops with a suggested donation. African concerts. Daytime workshops; registration required; fees apply (15?–20?)

L’événement Festi’Ziaouley 4ème édition Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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