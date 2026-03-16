Fest’n Breizh #15 Salle de La Cité Rennes
Fest’n Breizh #15 Salle de La Cité Rennes vendredi 22 mai 2026.
Fest’n Breizh #15 Salle de La Cité Rennes Vendredi 22 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine
8€ tarif plein, 6€ étudiant
Fest’n Breizh revient pour sa 15e édition et te donne rendez-vous pour son grand fest-noz alors, note la date et viens danser le ven. 22 mai 2026, Salle de la Cité, Rennes à partir de 18h30 !
**Fest’n Breizh** revient pour sa **15e édition** et vous donne rendez-vous le vendredi **22 mai 2026 dès 18h30** pour s**on grand fest-noz à Rennes** ✨️
Pour cette édition, nous avons l’immense plaisir d’accueillir **Fall Foen, Modkozmik Galactik, Fahrenheit & Soazig Hamelin, Duo Bourreau/Lasbleiz et Trio Sourded.**
Alors, notez bien la date et venez danser à la **salle de la Cité**
**☝️Informations pratiques :**
**Tarifs :**
– 7 euros en tarif prévente HelloAsso (tarif disponible jusqu’au vendredi 8 mai)
– 8 euros en plein tarif (à partir du samedi 9 mai sur HelloAsso ou bien directement sur place lors de la soirée)
– 6 euros pour les étudiant.e.s
– gratuit – de 12 ans
**Restauration et bar sur place.**
**Accessibilité :** Bus et métro arrêt Sainte-Anne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-22T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T23:59:00.000+02:00
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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine