Fest’n Breizh #15, Salle de La Cité, Rennes

Fest’n Breizh #15 Vendredi 22 mai, 18h30 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

8€ tarif plein, 6€ étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Fest’n Breizh revient pour sa 15e édition et vous donne rendez-vous le vendredi 22 mai 2026 dès 18h30 pour son grand fest-noz à Rennes ✨️

Pour cette édition, nous avons l’immense plaisir d’accueillir Fall Foen, Modkozmik Galactik, Fahrenheit & Soazig Hamelin, Duo Bourreau/Lasbleiz et Trio Sourded.

Alors, notez bien la date et venez danser à la salle de la Cité

☝️Informations pratiques :

Tarifs :

– 7 euros en tarif prévente HelloAsso (tarif disponible jusqu’au vendredi 8 mai)

– 8 euros en plein tarif (à partir du samedi 9 mai sur HelloAsso ou bien directement sur place lors de la soirée)

– 6 euros pour les étudiant.e.s

– gratuit – de 12 ans

Restauration et bar sur place.

Accessibilité : Bus et métro arrêt Sainte-Anne

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Fest’n Breizh revient pour sa 15e édition et te donne rendez-vous pour son grand fest-noz alors, note la date et viens danser le ven. 22 mai 2026, Salle de la Cité, Rennes à partir de 18h30 ! fest noz

Marion Glédel