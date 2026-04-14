Fest’n Breizh #15, Salle de La Cité, Rennes
Fest’n Breizh #15, Salle de La Cité, Rennes vendredi 22 mai 2026.
Fest’n Breizh #15 Vendredi 22 mai, 18h30 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine
8€ tarif plein, 6€ étudiant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00
Fest’n Breizh revient pour sa 15e édition et vous donne rendez-vous le vendredi 22 mai 2026 dès 18h30 pour son grand fest-noz à Rennes ✨️
Pour cette édition, nous avons l’immense plaisir d’accueillir Fall Foen, Modkozmik Galactik, Fahrenheit & Soazig Hamelin, Duo Bourreau/Lasbleiz et Trio Sourded.
Alors, notez bien la date et venez danser à la salle de la Cité
☝️Informations pratiques :
Tarifs :
– 7 euros en tarif prévente HelloAsso (tarif disponible jusqu’au vendredi 8 mai)
– 8 euros en plein tarif (à partir du samedi 9 mai sur HelloAsso ou bien directement sur place lors de la soirée)
– 6 euros pour les étudiant.e.s
– gratuit – de 12 ans
Restauration et bar sur place.
Accessibilité : Bus et métro arrêt Sainte-Anne
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Fest’n Breizh revient pour sa 15e édition et te donne rendez-vous pour son grand fest-noz alors, note la date et viens danser le ven. 22 mai 2026, Salle de la Cité, Rennes à partir de 18h30 ! fest noz
Marion Glédel
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