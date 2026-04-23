Festy’Run Les 6 Heures de Carentan Carentan-les-Marais
Festy’Run Les 6 Heures de Carentan Carentan-les-Marais samedi 12 septembre 2026.
Carentan-les-Marais
Festy’Run Les 6 Heures de Carentan
Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
6 heures en solo, duo ou trio, des formats course ou marche, un Trophée Entreprise. La journée se veut avant tout conviviale et festive, avec un village animations, une soirée dansante et un repas campagnard inclus dans le dossard. .
Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 75 67 35 82
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English : Festy’Run Les 6 Heures de Carentan
L’événement Festy’Run Les 6 Heures de Carentan Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Baie du Cotentin
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