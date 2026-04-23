Carentan-les-Marais

Festy’Run Les 6 Heures de Carentan

Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

6 heures en solo, duo ou trio, des formats course ou marche, un Trophée Entreprise. La journée se veut avant tout conviviale et festive, avec un village animations, une soirée dansante et un repas campagnard inclus dans le dossard. .

Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 75 67 35 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festy’Run Les 6 Heures de Carentan

L’événement Festy’Run Les 6 Heures de Carentan Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Baie du Cotentin