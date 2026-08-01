Informations pratiques

Budelière

Fête à Budelière

Budelière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Venez partager un moment festif à Budelière tout au long du week-end !

Samedi 29 Août

– 8h30 Concours de pêche (7€/Adultes 2€/enfants)

– 14h Concours de pétanque (14€/équipes) 13h inscriptions

– 23h Bal en plein air sur le parking de la salle polyvalente Yellow Snow Discomobile

Dimanche 30 Août

10h Randonnée avec Bud’a pattes 8kms avec ravitaillement 3€ Départ de la salle

– 12h30 Repas animé par la Banda de Roches

salade de tomates, cochon à la broche/frites, fromage, tarte aux pommes/Glace vanille, café

18€/adultes, 12€/enfants de 6 à 12 ans

inscriptions avant le 24 août au 06.18.95.43.50 / 06.19.78.28.64

– 14h Balades en poney (gratuit)

– 19h Concert avec le groupe Summer Kloppers

Structure gonflable toute la journée

Buvette et restauration sur place tout le weekend .

Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 43 50

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English : Fête à Budelière

L’événement Fête à Budelière Budelière a été mis à jour le 2026-08-22 par Creuse Confluence Tourisme