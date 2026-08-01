Fête à Budelière Budelière
samedi 29 août 2026 · Budelière
Informations pratiques
Budelière
Fête à Budelière
Budelière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Venez partager un moment festif à Budelière tout au long du week-end !
Samedi 29 Août
– 8h30 Concours de pêche (7€/Adultes 2€/enfants)
– 14h Concours de pétanque (14€/équipes) 13h inscriptions
– 23h Bal en plein air sur le parking de la salle polyvalente Yellow Snow Discomobile
Dimanche 30 Août
10h Randonnée avec Bud’a pattes 8kms avec ravitaillement 3€ Départ de la salle
– 12h30 Repas animé par la Banda de Roches
salade de tomates, cochon à la broche/frites, fromage, tarte aux pommes/Glace vanille, café
18€/adultes, 12€/enfants de 6 à 12 ans
inscriptions avant le 24 août au 06.18.95.43.50 / 06.19.78.28.64
– 14h Balades en poney (gratuit)
– 19h Concert avec le groupe Summer Kloppers
Structure gonflable toute la journée
Buvette et restauration sur place tout le weekend .
Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 43 50
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English : Fête à Budelière
L’événement Fête à Budelière Budelière a été mis à jour le 2026-08-22 par Creuse Confluence Tourisme
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