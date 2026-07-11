Informations pratiques

Budelière

Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien

Chapelle Sainte Radegonde Budelière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 11:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien. Messe à 11h et procession à la fontaine. .

Chapelle Sainte Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien

L’événement Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien Budelière a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme