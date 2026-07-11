AGENDA · Budelière
Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien Budelière
dimanche 6 septembre 2026 · Budelière
Informations pratiques
Budelière
Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien
Chapelle Sainte Radegonde Budelière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien. Messe à 11h et procession à la fontaine. .
Chapelle Sainte Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
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English : Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien
L’événement Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien Budelière a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme