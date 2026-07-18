Informations pratiques

Budelière

Balade poétique

Pont suspendu Budelière Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16 19:45:00

Date(s) :

2026-08-16

Une balade poétique et musicale depuis le pont et autour de la chapelle Sainte Radegonde.

(A l’ombre en cas de fortes chaleurs)

Poésies et accompagnements originaux par Julien Dupoux.

Participation libre au chapeau. Durée 1h15 .

Pont suspendu Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 69 59 27

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English : Balade poétique

L’événement Balade poétique Budelière a été mis à jour le 2026-07-18 par Creuse Confluence Tourisme