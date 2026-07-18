Balade poétique Budelière
dimanche 16 août 2026 · Budelière
Informations pratiques
Budelière
Balade poétique
Pont suspendu Budelière Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16 19:45:00
Date(s) :
2026-08-16
Une balade poétique et musicale depuis le pont et autour de la chapelle Sainte Radegonde.
(A l’ombre en cas de fortes chaleurs)
Poésies et accompagnements originaux par Julien Dupoux.
Participation libre au chapeau. Durée 1h15 .
Pont suspendu Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 69 59 27
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English : Balade poétique
L’événement Balade poétique Budelière a été mis à jour le 2026-07-18 par Creuse Confluence Tourisme
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