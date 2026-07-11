AGENDA · Budelière
Pèlerinage à la chapelle Ste Radegonde Budelière
samedi 8 août 2026 · Budelière
Informations pratiques
Budelière
Pèlerinage à la chapelle Ste Radegonde
Chapelle Sainte Radegonde Budelière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Pèlerinage à la chapelle sainte Radegonde, au dessus du confluent de la Tardes et du Cher. Messe à 18h30. .
Chapelle Sainte Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pèlerinage à la chapelle Ste Radegonde
L’événement Pèlerinage à la chapelle Ste Radegonde Budelière a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Budelière (Creuse)
- Pèlerinage en l’honneur de Saint-Julien Budelière 6 septembre 2026