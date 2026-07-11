Informations pratiques

Budelière

Pèlerinage à la chapelle Ste Radegonde

Chapelle Sainte Radegonde Budelière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Pèlerinage à la chapelle sainte Radegonde, au dessus du confluent de la Tardes et du Cher. Messe à 18h30. .

Chapelle Sainte Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Pèlerinage à la chapelle Ste Radegonde

L’événement Pèlerinage à la chapelle Ste Radegonde Budelière a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme