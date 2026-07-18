Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO Pont suspendu Budelière

Informations pratiques

Budelière

Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO

Pont suspendu Eglise Sainte-Radegonde Budelière Creuse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert Tango Jazz

– Lionel Dublanchet saxophone alto

– Perla Ohayon tuba saxhorn

– Stéphane Lahaye guitare jazz .

Pont suspendu Eglise Sainte-Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine sainteradegonde23@gmail.com

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English : Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO

L’événement Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO Budelière a été mis à jour le 2026-07-18 par Creuse Confluence Tourisme