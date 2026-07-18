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Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO Pont suspendu Budelière

dimanche 2 août 2026 · Pont suspendu · Budelière

Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO Pont suspendu Budelière

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Pont suspendu
Adresse
Eglise Sainte-Radegonde
Ville
23170 Budelière
Département
Creuse
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Budelière

Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO

Pont suspendu Eglise Sainte-Radegonde Budelière Creuse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert Tango Jazz
– Lionel Dublanchet saxophone alto
– Perla Ohayon tuba saxhorn
– Stéphane Lahaye guitare jazz   .

Pont suspendu Eglise Sainte-Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine   sainteradegonde23@gmail.com

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English : Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO

L’événement Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO Budelière a été mis à jour le 2026-07-18 par Creuse Confluence Tourisme

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