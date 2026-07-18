Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO Pont suspendu Budelière
dimanche 2 août 2026 · Pont suspendu · Budelière
Informations pratiques
Budelière
Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO
Pont suspendu Eglise Sainte-Radegonde Budelière Creuse
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert Tango Jazz
– Lionel Dublanchet saxophone alto
– Perla Ohayon tuba saxhorn
– Stéphane Lahaye guitare jazz .
Pont suspendu Eglise Sainte-Radegonde Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine sainteradegonde23@gmail.com
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English : Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO
L’événement Concert Eglise Ste Radegonde CHANGO TRIO Budelière a été mis à jour le 2026-07-18 par Creuse Confluence Tourisme
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