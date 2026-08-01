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AGENDA · Charraix

Fête à Charraix 2026 Charraix

dimanche 30 août 2026 · Charraix

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
43300 Charraix
Département
Haute-Loire
Tarif

Charraix

Fête à Charraix 2026

Le bourg Charraix Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Fête à Charraix
  .

Le bourg Charraix 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 64 07 34 

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English :

Charraix festival

L’événement Fête à Charraix 2026 Charraix a été mis à jour le 2026-08-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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