AGENDA · Charraix
Fête à Charraix 2026 Charraix
dimanche 30 août 2026 · Charraix
Informations pratiques
Charraix
Fête à Charraix 2026
Le bourg Charraix Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Fête à Charraix
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Le bourg Charraix 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 64 07 34
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English :
Charraix festival
L’événement Fête à Charraix 2026 Charraix a été mis à jour le 2026-08-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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