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Fête à Jarennes Beaumont

samedi 25 juillet 2026 · Beaumont

Fête à Jarennes Beaumont

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Jarennes
Ville
19390 Beaumont
Département
Corrèze
Tarif

Beaumont

Fête à Jarennes

Jarennes Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Samedi 13 h 30 Concours de pétanque 18 h 30 GH Electrick Repas et Buvette Bal dansant avec Bernard Rual et son orchestre dimanche 14 h Épreuve de Jarennes Lanta Cool driver Jeux de bois et structure gonflable Repas 21 h Bal Momo 23 h Feu d’artifice –   .

Jarennes Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 83 03 83 

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English : Fête à Jarennes

L’événement Fête à Jarennes Beaumont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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