Fête à Jarennes Beaumont
samedi 25 juillet 2026 · Beaumont
Informations pratiques
Beaumont
Fête à Jarennes
Jarennes Beaumont Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Samedi 13 h 30 Concours de pétanque 18 h 30 GH Electrick Repas et Buvette Bal dansant avec Bernard Rual et son orchestre dimanche 14 h Épreuve de Jarennes Lanta Cool driver Jeux de bois et structure gonflable Repas 21 h Bal Momo 23 h Feu d’artifice – .
Jarennes Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 83 03 83
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English : Fête à Jarennes
L’événement Fête à Jarennes Beaumont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes