Informations pratiques

Beaumont

Fête à Jarennes

Jarennes Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Samedi 13 h 30 Concours de pétanque 18 h 30 GH Electrick Repas et Buvette Bal dansant avec Bernard Rual et son orchestre dimanche 14 h Épreuve de Jarennes Lanta Cool driver Jeux de bois et structure gonflable Repas 21 h Bal Momo 23 h Feu d’artifice – .

Jarennes Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 83 03 83

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English : Fête à Jarennes

L’événement Fête à Jarennes Beaumont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes