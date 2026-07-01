Exposition des photos d’art sacré de Jean-François Amelot, Chapelle Puy-Grand de Beaumont, Beaumont

Informations pratiques

Exposition des photos d’art sacré de Jean-François Amelot Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Puy-Grand de Beaumont Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Évolution du regard des artistes sur les textes chrétiens au fil des siècles, à travers des photographies du patrimoine religieux de Corrèze et d’ailleurs.

Une visite commentée de l’exposition par Jean-François Amelot, photographe, aura lieu le dimanche à 15h.

Chapelle Puy-Grand de Beaumont 2 Route de Madranges 19390 Beaumont Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Évolution du regard des artistes sur les textes chrétiens au cours des siècles, à travers des photos du patrimoine religieux de Corrèze et au-delà.

©JFAmelot