Exposition des photos d’art sacré de Jean-François Amelot, Chapelle Puy-Grand de Beaumont, Beaumont
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Puy-Grand de Beaumont · Beaumont
Informations pratiques
Exposition des photos d’art sacré de Jean-François Amelot Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Puy-Grand de Beaumont Corrèze
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Évolution du regard des artistes sur les textes chrétiens au fil des siècles, à travers des photographies du patrimoine religieux de Corrèze et d’ailleurs.
Une visite commentée de l’exposition par Jean-François Amelot, photographe, aura lieu le dimanche à 15h.
Chapelle Puy-Grand de Beaumont 2 Route de Madranges 19390 Beaumont Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Évolution du regard des artistes sur les textes chrétiens au cours des siècles, à travers des photos du patrimoine religieux de Corrèze et au-delà.
©JFAmelot
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