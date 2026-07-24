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Chapelle du Puy Grand Conférence Autour dHergé et Tintin 5 Route de Madranges Beaumont

samedi 8 août 2026 · 5 Route de Madranges · Beaumont

Chapelle du Puy Grand Conférence Autour dHergé et Tintin 5 Route de Madranges Beaumont

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
5 Route de Madranges
Adresse
2 Route de Madranges
Ville
19390 Beaumont
Département
Corrèze
Tarif

Beaumont

Chapelle du Puy Grand Conférence Autour dHergé et Tintin

5 Route de Madranges 2 Route de Madranges Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Rêves et ivresse humanitaire dans Tintin au Tibet , Conférence de Bernard SPEE   .

5 Route de Madranges 2 Route de Madranges Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   acpuygrand@gmail.com

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English : Chapelle du Puy Grand Conférence Autour dHergé et Tintin

L’événement Chapelle du Puy Grand Conférence Autour dHergé et Tintin Beaumont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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