Exposition de Patchwork Église de Notre-Dame de la Rivière Beaumont

samedi 26 septembre 2026 · Église de Notre-Dame de la Rivière · Beaumont

Informations pratiques

Beaumont

Exposition de Patchwork

Église de Notre-Dame de la Rivière Esplanade des Chauffours Beaumont Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Plus de 60 patchworks seront présentés dans la petite église romane du 12ième siècle. De nombreux pays ont une culture textile spécifique.

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Église de Notre-Dame de la Rivière Esplanade des Chauffours Beaumont 63110 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 24 75 59

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English :

More than 60 patchwork quilts will be on display in the small 12th-century Romanesque church. Many countries have their own unique textile traditions.

L’événement Exposition de Patchwork Beaumont a été mis à jour le 2026-07-09 par Clermont Auvergne Volcans