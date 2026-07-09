Exposition de Patchwork Église de Notre-Dame de la Rivière Beaumont
samedi 26 septembre 2026 · Église de Notre-Dame de la Rivière · Beaumont
Informations pratiques
Beaumont
Exposition de Patchwork
Église de Notre-Dame de la Rivière Esplanade des Chauffours Beaumont Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Plus de 60 patchworks seront présentés dans la petite église romane du 12ième siècle. De nombreux pays ont une culture textile spécifique.
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Église de Notre-Dame de la Rivière Esplanade des Chauffours Beaumont 63110 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 24 75 59
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English :
More than 60 patchwork quilts will be on display in the small 12th-century Romanesque church. Many countries have their own unique textile traditions.
L’événement Exposition de Patchwork Beaumont a été mis à jour le 2026-07-09 par Clermont Auvergne Volcans
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