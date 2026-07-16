Fresque murale signée Guillaume Bottazzi, Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, Beaumont

Informations pratiques

Fresque murale signée Guillaume Bottazzi 18 – 20 septembre Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Cette fresque, réalisée en 2009, est en mouvement. Elle s’appuie sur l’expérience sensorielle de l’observateur.

Elle fait référence au corps. Les tonalités chaleureuses et les formes sinueuses contrastent avec les lignes droites de ce bâtiment industriel classé.

Cette œuvre a été commandée par le ministère de la Culture, la DRAC et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle marque l’entrée de la communauté d’agglomération de Clermont-Ferrand.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance Route de Romagnat, 63100 Beaumont, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Beaumont 63110 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.guillaume.bottazzi.org [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}] La peinture murale de Guillaume Bottazzi se situe à l’angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont Libre.

Cette fresque, réalisée en 2009, est en mouvement. Elle s’appuie sur l’expérience sensorielle de l’observateur.

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris