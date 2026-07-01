Concert de musique baroque, Chapelle Puy-Grand de Beaumont, Beaumont

Informations pratiques

Concert de musique baroque Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle Puy-Grand de Beaumont Corrèze

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

« Opéra napolitain « Récital de musique baroque par Anne Maugard, mezzo-soprano, accompagnée au clavecin par Olivier Fiat.

Chapelle Puy-Grand de Beaumont 2 Route de Madranges 19390 Beaumont Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

« Opéra napolitain » Récital de musique baroque par Anne Maugard, mezzo-soprano, accompagnée au clavecin par Olivier Fiat.

©AM