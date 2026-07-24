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Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand Route de Madranges Beaumont

samedi 19 septembre 2026 · Route de Madranges · Beaumont

Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand Route de Madranges Beaumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Route de Madranges
Adresse
Chapelle du Puy Grand
Ville
19390 Beaumont
Département
Corrèze
Tarif

Beaumont

Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand

Route de Madranges Chapelle du Puy Grand Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Récital de musique baroque , Anne Maugard et Olivier Fiat
Exposition de photos d’art sacré de Jean-François Amelot   .

Route de Madranges Chapelle du Puy Grand Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   acpuygrand@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand

L’événement Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand Beaumont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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