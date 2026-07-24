Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand Route de Madranges Beaumont

Informations pratiques

Beaumont

Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand

Route de Madranges Chapelle du Puy Grand Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Récital de musique baroque , Anne Maugard et Olivier Fiat

Exposition de photos d’art sacré de Jean-François Amelot .

Route de Madranges Chapelle du Puy Grand Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acpuygrand@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand

L’événement Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand Beaumont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes