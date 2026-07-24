Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand Route de Madranges Beaumont
samedi 19 septembre 2026 · Route de Madranges · Beaumont
Informations pratiques
Beaumont
Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand
Route de Madranges Chapelle du Puy Grand Beaumont Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Récital de musique baroque , Anne Maugard et Olivier Fiat
Exposition de photos d’art sacré de Jean-François Amelot .
Route de Madranges Chapelle du Puy Grand Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acpuygrand@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand
L’événement Journées du Patrimoine à la Chapelle du Puy-Grand Beaumont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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