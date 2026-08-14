Fête à la cave Pfaffenheim
vendredi 14 août 2026 · Pfaffenheim
Informations pratiques
Pfaffenheim
Fête à la cave
20 rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-14 11:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Seul, en famille ou avec vos amis, notre petit domaine viticole familial à taille humaine vous ouvre ses portes. Venez nous rendre visite ! Visite du vignoble et des caves avec le vigneron, petite restauration et dégustation, activités pour les enfants.
Seul, en famille ou avec vos amis, notre petit domaine viticole familial à taille humaine vous ouvre ses portes. Venez nous rendre visite !
Au programme pendant les 3 jours:
– Visite du vignoble et des caves avec le vigneron.
– Petite restauration avec produits locaux.
– Tartes flambées.
– Dégustations gratuites vins, crémants, Grands Crus, vendanges tardives…
– Activités pour les enfants et dégustation de jus de raisin bio.
– Vente sur place de nos vins au tarif préférentiel: départ propriété . 0 .
20 rue du stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 66 36 vins@flesch.fr
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English :
Whether you’re alone, with family, or with friends, our small, family-run winery—on a human scale—welcomes you. Come visit us! Take a tour of the vineyard and cellars with the winemaker, enjoy light refreshments and wine tastings, and check out our activities for kids.
L’événement Fête à la cave Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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