Informations pratiques

Néoux

Fête à Néoux

Néoux Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

SAMEDI 31 juillet

19h30 Karaoké / Burger Frites

DIMANCHE 01 août

8h Vide greniers (emplacement gratuit sans réservation)

9h30 Courses à pied (7km 13km course enfant)

10h15 Balade pédestre gratuite

13h30 Concours de pétanque (12€ remise des engagements)

19h30 Cochon à la broche animé par l’homme orchestre Chris Cortes

23h Feu d’artifice

00h Bal gratuit

Jeux gonflable / Laser game GRATUIT

Restauration toute la journée .

Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 71 21

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English : Fête à Néoux

L’événement Fête à Néoux Néoux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin