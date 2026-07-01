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Fête à Néoux Néoux

vendredi 31 juillet 2026 · Néoux

Fête à Néoux Néoux

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Ville
23200 Néoux
Département
Creuse
Tarif

Néoux

Fête à Néoux

Néoux Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-31

SAMEDI 31 juillet
19h30 Karaoké / Burger Frites

DIMANCHE 01 août
8h Vide greniers (emplacement gratuit sans réservation)
9h30 Courses à pied (7km 13km course enfant)
10h15 Balade pédestre gratuite
13h30 Concours de pétanque (12€ remise des engagements)
19h30 Cochon à la broche animé par l’homme orchestre Chris Cortes
23h Feu d’artifice
00h Bal gratuit

Jeux gonflable / Laser game GRATUIT
Restauration toute la journée   .

Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 71 21 

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English : Fête à Néoux

L’événement Fête à Néoux Néoux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin

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