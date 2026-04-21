Fête à Sérilhac Sérilhac
Fête à Sérilhac Sérilhac dimanche 3 mai 2026.
Sérilhac
Fête à Sérilhac
Coeur du village Sérilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
La fête de Sérilhac propose un rendez-vous festif et convivial toute la journée, avec diverses animations (déambulation de petits textes, concours dessin pour enfants) organisées par Nid de Plumes, vide-greniers, marché des producteur, course cycliste…
Espace buvette et grillades
Une journée pour tous familles, amis, curieux… venez profiter de l’ambiance de Sérilhac ! .
Coeur du village Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 87 17
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English : Fête à Sérilhac
L’événement Fête à Sérilhac Sérilhac a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme
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