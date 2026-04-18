Sérilhac

Vide greniers à Sérilhac

Coeur du village Sérilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Envie de dénicher des trésors, de faire de bonnes affaires ou simplement de passer un moment convivial ? Venez flâner dans notre vide-greniers où objets vintage, vêtements, jouets, livres et bien plus encore vous attendent !

Egalement petit marché des producteurs le matin .

Coeur du village Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 20 47

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English : Vide greniers à Sérilhac

L’événement Vide greniers à Sérilhac Sérilhac a été mis à jour le 2026-04-18 par Corrèze Tourisme