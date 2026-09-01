Informations pratiques

Haguenau

Fête Aérienne

Aérodrome n° 5 Rue Maryse Bastié Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-27 19:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Fête Aérienne Visite Parc Avion Show Aérien Reconstitution camp militaire Expositions statiques Buvette et restauration sur place

Fête Aérienne Visite Parc Avion Show Aérien Reconstitution camp militaire Expositions statiques Buvette et restauration sur place .

Aérodrome n° 5 Rue Maryse Bastié Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 55 58 31 eric@meeting-aerien-haguenau.fr

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English :

Air Show Aircraft Park Tour Aerial Show Military Camp Reenactment Static Displays Refreshments and Food Available On-Site

L’événement Fête Aérienne Haguenau a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau