Broc’ Land Geek Haguenau
dimanche 13 septembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Broc’ Land Geek
115 Grand rue Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Pop Culture s’installe à Haguenau pour une journée exceptionnelle !
La Pop Culture s’installe à Haguenau pour une journée exceptionnelle !
Dimanche 13 Septembre 2026, la Halle aux Houblons de Haguenau accueillera la nouvelle édition de BROC’ LAND GEEK, un événement entièrement consacré à la Pop Culture, au rétrogaming, aux mangas, aux Pokémon, aux univers Fantasy et aux jouets vintage.
Sur plus de 2200 m², plusieurs dizaines d’exposants, créateurs, illustrateurs et collectionneurs feront découvrir leurs passions dans une ambiance conviviale et familiale.
Le public pourra notamment profiter de
• Un grand espace rétrogaming en accès libre
• Un espace photo afin d’immortaliser le moment et de repartir avec des souvenirs inoubliables de votre journée.
• Une grande bourse d’échange Pokémon & Trading Card Game
• Un concours cosplay Like My Cosplay avec la présence de l’égérie.
• Des tournois de jeux vidéo toute la journée
– 11h Tournoi Street Fighter Super Nintendo
– 14h Tournoi Wipeout PS1
– 16h Tournoi Mario Smash Bos Dame Cube
• Le Grand Jeu des Blasons avec une console Nintendo à gagner
Cette année, Broc’Land Geek innove avec quatre univers thématiques bien distincts
proposés par nos nombreux exposans, permettant aux visiteurs de vivre une
expérience encore plus immersive et de découvrir de nouvelles passions!
BROC’ LAND POKE’ LAND FANTASY’ LAND CANDY’ LAND .
115 Grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 31 79 05 tandem.events71@gmail.com
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English :
Pop Culture is coming to Haguenau for a special day!
L’événement Broc’ Land Geek Haguenau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Tournoi de Ping en extérieur Haguenau 12 septembre 2026
- Broc Land Geek Haguenau Halle aux houblons 13 septembre 2026
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- Découverte libre de l’Église Saint-Georges de Haguenau, Église Saint-Georges, Haguenau 19 septembre 2026
- Découverte libre du Musée Alsacien de Haguenau, Musée alsacien, Haguenau 19 septembre 2026