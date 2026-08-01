Quiz Disney Pixar Haguenau
jeudi 27 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Quiz Disney Pixar
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 19:45:00
fin : 2026-08-27 22:45:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez vous affronter sur des questions féériques sur Disney Pixar !
Venez vous affronter sur des questions féériques sur Disney Pixar !
N’hésitez pas à venir avec vos plus beaux accessoires Disney/Pixar
+ 1 pts pour les équipes qui nous feront rêver !
Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.
Equipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Le quiz se déroule en équipe, il y a environ 30 questions.
Le quiz est par écrit sur ardoise (pas de rapidité).
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come compete against each other on some awesome Disney Pixar trivia questions!
L’événement Quiz Disney Pixar Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Visite-quiz spéciale sur l’Alsace Haguenau 27 août 2026
- À l’écoute des chauves-souris Haguenau 28 août 2026
- Soirée Mexique Haguenau 29 août 2026
- Dans la peau d’un bûcheron Haguenau 2 septembre 2026
- Les trésors d’Emmaüs et alsatique Haguenau 6 septembre 2026