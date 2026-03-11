À l’écoute des chauves-souris

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Cette sortie se déroule à la tombée de la nuit et est animée par un spécialiste qui vous permettra d’en savoir plus sur ce mammifère volant extraordinaire.

Toutes les espèces de chiroptères, plus connues sous leur nom courant chauves-souris , ont besoin d’écosystèmes et des gîtes variés sur tout le territoire. Un inventaire récent fait état de la présence en forêt indivise de Haguenau de 18 espèces de chauves-souris parmi les 23 présentes en Alsace.

Cette sortie se déroule à la tombée de la nuit et est animée par un spécialiste qui vous permettra d’en savoir plus sur ce mammifère volant extraordinaire.

Animation GEPMA. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

This outing takes place at dusk and is led by a specialist who will tell you more about this extraordinary flying mammal.

L’événement À l’écoute des chauves-souris Haguenau a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau