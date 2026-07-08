Informations pratiques

Haguenau

Visite-quiz spéciale sur l’Alsace

1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 15:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Viens participer à une visite-quiz au Musée Alsacien… ici, tout le monde gagne !

Es-tu vraiment incollable sur l’Alsace ? Traditions, objets du quotidien, costumes… tout cela te passionne ? Ou tu as simplement envie de découvrir le Musée Alsacien autrement ? Viens participer à une visite-quiz au Musée Alsacien… ici, tout le monde gagne !

Jeune public 8-12 ans .

1 Place Joseph Thierry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 59 elise.marjolin@agglo-haguenau.fr

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English :

Come join us for a quiz tour at the Alsatian Museum! Here, everyone wins!

L’événement Visite-quiz spéciale sur l’Alsace Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau