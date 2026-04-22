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Fête aérienne Le Temps des Hélices Aerodrome Cerny Cerny

Fête aérienne Le Temps des Hélices Aerodrome Cerny Cerny samedi 23 mai 2026.

Lieu : Aerodrome Cerny

Adresse : Aérodrome de Cerny

Ville : 91590 Cerny

Département : Essonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 15 15 15 12-16 ans

Cerny

Fête aérienne Le Temps des Hélices

Aerodrome Cerny Aérodrome de Cerny Cerny Essonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

12-16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Pour sa 53ème édition, venez vivre un week-end exceptionnel au plus grand meeting aérien historique
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Aerodrome Cerny Aérodrome de Cerny Cerny 91590 Essonne Île-de-France +33 1 64 57 55 85  bureau@ajbs.fr

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English :

For its 53rd edition, come and enjoy an exceptional weekend at the world’s largest historic airshow

L’événement Fête aérienne Le Temps des Hélices Cerny a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes du Val d’Essonne

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