Fête aérienne Le Temps des Hélices Aerodrome Cerny Cerny
Fête aérienne Le Temps des Hélices Aerodrome Cerny Cerny samedi 23 mai 2026.
Cerny
Fête aérienne Le Temps des Hélices
Aerodrome Cerny Aérodrome de Cerny Cerny Essonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
12-16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour sa 53ème édition, venez vivre un week-end exceptionnel au plus grand meeting aérien historique
.
Aerodrome Cerny Aérodrome de Cerny Cerny 91590 Essonne Île-de-France +33 1 64 57 55 85 bureau@ajbs.fr
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English :
For its 53rd edition, come and enjoy an exceptional weekend at the world’s largest historic airshow
L’événement Fête aérienne Le Temps des Hélices Cerny a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes du Val d’Essonne
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