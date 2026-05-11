Médis

Fête Américaine

Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Fête américaine organisée par la mairie de Médis.

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Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

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English :

American festival organized by Médis town council.

L’événement Fête Américaine Médis a été mis à jour le 2026-05-11 par Royan Atlantique