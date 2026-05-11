Fête Américaine Médis
Fête Américaine Médis dimanche 5 juillet 2026.
Médis
Fête Américaine
Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête américaine organisée par la mairie de Médis.
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Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
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English :
American festival organized by Médis town council.
L’événement Fête Américaine Médis a été mis à jour le 2026-05-11 par Royan Atlantique