Feu d’artifice scénarisé Médis
Feu d’artifice scénarisé Médis lundi 13 juillet 2026.
Médis
Feu d’artifice scénarisé
Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice scénarisé pour la Fête Nationale du 14 juillet organisé par la mairie de Médis.
.
Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Scenic fireworks display for the Fête Nationale on July 14th, organized by the Médis town council.
L’événement Feu d’artifice scénarisé Médis a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique
À voir aussi à Médis (Charente-Maritime)
- Fête de la Musique Sous la halle Médis 20 juin 2026
- Jeudis Musicaux 2026 -Juliette Hurel et Isabelle Moretti avenue du 4e Zouave Médis 25 juin 2026
- Fête Américaine Médis 5 juillet 2026
- Concerts de l’Académie musicale Médis 16 juillet 2026
- Apéro concert Sous la halle Médis 26 juillet 2026