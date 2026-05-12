Médis

Feu d’artifice scénarisé

Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice scénarisé pour la Fête Nationale du 14 juillet organisé par la mairie de Médis.

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Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

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English :

Scenic fireworks display for the Fête Nationale on July 14th, organized by the Médis town council.

L’événement Feu d’artifice scénarisé Médis a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique