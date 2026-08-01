Fête annuelle des associations Payroux
dimanche 16 août 2026 · Payroux
Informations pratiques
Payroux
Fête annuelle des associations
Payroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Samedi 16
– Concours de pêche, vide grenier,
– eExposition de photographie
– Pêche à la ligne, tombola
– Restauration sur place
– Concours de pétanque en doublette
– Repas champêtre au stade
– Grand feu d’artifice musical .
Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 82 09
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English : Fête annuelle des associations
L’événement Fête annuelle des associations Payroux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Payroux (Vienne)
- Feux d’artifice Payroux 15 août 2026