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AGENDA · Payroux

Fête annuelle des associations Payroux

dimanche 16 août 2026 · Payroux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
86350 Payroux
Département
Vienne
Tarif

Payroux

Fête annuelle des associations

Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Samedi 16
– Concours de pêche, vide grenier,
– eExposition de photographie
– Pêche à la ligne, tombola
– Restauration sur place
– Concours de pétanque en doublette
– Repas champêtre au stade
– Grand feu d’artifice musical   .

Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 82 09 

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English : Fête annuelle des associations

L’événement Fête annuelle des associations Payroux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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