Informations pratiques

Payroux

Fête annuelle des associations

Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Samedi 16

– Concours de pêche, vide grenier,

– eExposition de photographie

– Pêche à la ligne, tombola

– Restauration sur place

– Concours de pétanque en doublette

– Repas champêtre au stade

– Grand feu d’artifice musical .

Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 82 09

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English : Fête annuelle des associations

L’événement Fête annuelle des associations Payroux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou