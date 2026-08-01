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Fête annuelle patronale Saint-Sulpice-le-Dunois

vendredi 14 août 2026 · Saint-Sulpice-le-Dunois

Fête annuelle patronale Saint-Sulpice-le-Dunois

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
23800 Saint-Sulpice-le-Dunois
Département
Creuse
Tarif

Saint-Sulpice-le-Dunois

Fête annuelle patronale

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Fête patronale de Saint Sulpice le Dunois avec le 14/08 à 21h soirée mousse au stade municipal animée par Jacky Bernardet (entrée gratuite), le 15/08 à partir de 9h30 vide grenier et diverses animations. Repas à midi avec entrecôte Frites et le soir Fondu Frites.
Rens 06 83 76 35 55 ou 06 72 59 93 13   .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 93 13 

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English : Fête annuelle patronale

L’événement Fête annuelle patronale Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2026-08-05 par Creuse Tourisme

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