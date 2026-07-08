Informations pratiques

Saint-Laurent-les-Églises

Fête annuelle

parking salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour vous divertir structure gonflable, jeux et stands, spectacles et concerts gratuits, grande tombola. Programme du 1er août 14h Concours de pétanque, 18h marché nocturne avec restauration sur place, 19h entrecôtes et frites, soirée Banda Marchin SAX de Guéret & le Groupe Pop Rock Prétexte . Programme du 2 août 14h loto champêtre (bons d’achats à gagner entre 100 et 300 €), 19h soirée mousse, 21h30 tirage de la tombola et feu d’artifice Son et lumière offert par la municipalité. .

parking salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 97 43 tvf.naboulet@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête annuelle

L’événement Fête annuelle Saint-Laurent-les-Églises a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin