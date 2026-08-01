AGENDA · Lepuix
Fête artisanale Lepuix
dimanche 16 août 2026 · Lepuix
Informations pratiques
Lepuix
Fête artisanale
Route du Ballon d’Alsace Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Comme chaque année, nous vous attendons dimanche 16 août au sommet du ballon d Alsace, pour notre fête artisanale de 10h 30 à 18h. Venez nombreux ! .
Route du Ballon d’Alsace Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête artisanale
L’événement Fête artisanale Lepuix a été mis à jour le 2026-08-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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