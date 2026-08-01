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AGENDA · Lepuix

Fête artisanale Lepuix

dimanche 16 août 2026 · Lepuix

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Route du Ballon d'Alsace
Ville
90200 Lepuix
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Lepuix

Fête artisanale

Route du Ballon d’Alsace Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Comme chaque année, nous vous attendons dimanche 16 août au sommet du ballon d Alsace, pour notre fête artisanale de 10h 30 à 18h. Venez nombreux !   .

Route du Ballon d’Alsace Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête artisanale

L’événement Fête artisanale Lepuix a été mis à jour le 2026-08-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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