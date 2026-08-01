Informations pratiques

Lepuix

Fête artisanale

Route du Ballon d’Alsace Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Comme chaque année, nous vous attendons dimanche 16 août au sommet du ballon d Alsace, pour notre fête artisanale de 10h 30 à 18h. Venez nombreux ! .

Route du Ballon d’Alsace Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête artisanale

L’événement Fête artisanale Lepuix a été mis à jour le 2026-08-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)