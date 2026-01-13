Fête au coeur des prairies du Fouzon à Couffy

Couffy Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Un rendez-vous nature et familial à ne pas manquer Au cœur des prairies du Fouzon stands, ateliers dégustation, de création, marché gourmand et artisanal, animations nature,…

Le Foyer rural et la Mairie de Couffy en partenariat avec de nombreux acteurs locaux dont les Conservatoires d’espaces naturels Centre-Val de Loire et de Loir-et-Cher vous, proposent la Fête au cœur des prairies du Fouzon stands, artistes locaux, expos, animations sur la botanique, les oiseaux ou les insectes, balades en calèches, jeux en bois. Sur place buvette des pompiers et restauration payante. .

Couffy 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A nature and family event not to be missed: In the heart of the Fouzon meadows: stalls, tasting and creative workshops, gourmet and craft market, nature activities,…

L’événement Fête au coeur des prairies du Fouzon à Couffy Couffy a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT41