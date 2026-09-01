Informations pratiques

Isserpent

Fête au village et marché de producteurs

MAIRIE LE BOURG Isserpent Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les associations Isser’Pain, le comité des fêtes, l’ASI et le club des aînés organisent la fêtes du village et le marché des producteurs d’ Isserpent le samedi 12 septembre à partir de 16h. Jeux traditionnels.

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MAIRIE LE BOURG Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 30 10

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English :

The Isser’Pain association, the festival committee, the ASI, and the seniors’ club are organizing the village festival and the farmers’ market in Isserpent on Saturday, September 12, starting at 4:00 p.m. Traditional games.

L’événement Fête au village et marché de producteurs Isserpent a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse