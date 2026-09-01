Fête au village et marché de producteurs Isserpent
samedi 12 septembre 2026 · Isserpent
Informations pratiques
Isserpent
Fête au village et marché de producteurs
MAIRIE LE BOURG Isserpent Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les associations Isser’Pain, le comité des fêtes, l’ASI et le club des aînés organisent la fêtes du village et le marché des producteurs d’ Isserpent le samedi 12 septembre à partir de 16h. Jeux traditionnels.
.
MAIRIE LE BOURG Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 30 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Isser’Pain association, the festival committee, the ASI, and the seniors’ club are organizing the village festival and the farmers’ market in Isserpent on Saturday, September 12, starting at 4:00 p.m. Traditional games.
L’événement Fête au village et marché de producteurs Isserpent a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Isserpent (Allier)
- Concours de belote Le Bourg Isserpent 17 septembre 2026
- Marche des châtaignes Le Bourg Isserpent 25 octobre 2026