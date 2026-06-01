Fête au village Fontenay

Fontenay

Fête au village

Place de l’église Fontenay Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:45:00

Date(s) :

2026-06-27

Bloquez votre samedi 27 juin !

L’été s’annonce festif à Fontenay !

Sortez les agendas, la traditionnelle Fête au Village fait son grand retour pour une journée et une soirée qui s’annoncent mémorables.

Au programme de cette belle journée

– Dès 15h30 Départ de la randonnée devant la salle des fêtes. Rien de tel pour se mettre en jambe et profiter de nos beaux paysages !

– En soirée Ambiance garantie avec une soirée animée par un DJ !

– Le point d’orgue Un magnifique feu d’artifice viendra illuminer le ciel de Fontenay à la nuit tombée.

– Sur place Buvette et snacking

– Côté table Pensez à réserver vos repas

– Menu Adulte 2 saucisses (1 chipo + 1 blanche) + frites + fromage + crêpe + une bouteille d’eau.

– Menu Enfant 1 chipo + frites + crêpe au sucre + une bouteille d’eau.

ATTENTION Pour les repas, réservation avant le vendredi 19 juin 2026 !

Contactez vite la Mairie de Fontenay au 03 29 65 76 39 pour réserver vos places.Tout public

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Place de l’église Fontenay 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 65 76 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mark your calendars for Saturday, June 27!

Summer is shaping up to be a festive time in Fontenay!

Get out your calendars—the traditional Village Festival is back for a day and evening that promise to be memorable.

Here’s what’s on the agenda for this wonderful day:

– Starting at 3:30 p.m.: The hike starts in front of the community hall. There’s nothing like it to get your legs moving and enjoy our beautiful scenery!

– In the evening: A great atmosphere is guaranteed with a DJ spinning tunes!

– The highlight: A magnificent fireworks display will light up the sky over Fontenay as night falls.

– On-site: Refreshments and snacks

– Dining: Be sure to reserve your meals

– Adult Menu: 2 sausages (1 chipo + 1 white) + fries + cheese + crêpe + a bottle of water.

– Children’s Menu: 1 chipo + fries + crêpe with sugar + a bottle of water.

PLEASE NOTE: For meals, reservations must be made by Friday, June 19, 2026!

Contact the Fontenay Town Hall at 03 29 65 76 39 as soon as possible to reserve your spots.

L’événement Fête au village Fontenay a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES