Fontenay

Fête de la Musique

Place de l’église Fontenay Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à Fontenay !

Sortez vos agendas !

Le dimanche 21 juin, notre village s’anime et célèbre la musique sous toutes ses formes. Rendez-vous à partir de 11h30 sur la Place de l’Église pour partager ensemble une journée festive, conviviale et rythmée!

Cette année, nous vous avons concocté un programme varié pour faire vibrer petits et grands

– Blindtest Venez tester vos connaissances musicales en famille ou entre amis !

– Tout feu tout folk Pour une ambiance authentique et entraînante.

– 4Fun… Pop anglaise et américaine !

– Restauration & Buvette sur place

Venez nombreux célébrer le retour de l’été et de la musique à Fontenay!

Partagez l’info et invitez vos voisins !Tout public

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Place de l’église Fontenay 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 65 76 39

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English :

Music Festival in Fontenay!

Mark your calendars!

On Sunday, June 21, our village comes alive to celebrate music in all its forms. Join us starting at 11:30 a.m. at the Place de l’Église to share a festive, friendly, and lively day together!

This year, we’ve put together a varied program to get young and old alike moving:

– Blind Test: Come test your music knowledge with family or friends!

– All Fire, All Folk: For an authentic and lively atmosphere.

– 4Fun…: British and American pop!

– Food and drinks available on-site

Come out in droves to celebrate the return of summer and music in Fontenay!

Spread the word and invite your neighbors!

L’événement Fête de la Musique Fontenay a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES