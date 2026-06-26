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Fête au village Plouër-sur-Rance

Fête au village Plouër-sur-Rance jeudi 2 juillet 2026.

Adresse
Le Bourg
Ville
22490 Plouër-sur-Rance
Département
Côtes-d'Armor
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Plouër-sur-Rance

Fête au village

Le Bourg Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :
2026-07-02

L’été revient, et avec lui, les jeudis festifs de l’association Hubert Club !
Concerts, buvette, petite restauration, ambiance conviviale et joyeuse sous les lampions

Programmation à venir   .

Le Bourg Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fête au village Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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