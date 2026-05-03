Lectures sous les pommiers Médiathèque Plouër-sur-Rance

Plouër-sur-Rance

Lectures sous les pommiers

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Lectures de Kamishibaïs sous les pommiers

Dans le cadre de Partir en livre . .

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lectures sous les pommiers Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme