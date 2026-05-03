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Lectures sous les pommiers Médiathèque Plouër-sur-Rance

Lectures sous les pommiers Médiathèque Plouër-sur-Rance mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 7 Rue de la Poste

Ville : 22490 Plouër-sur-Rance

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Plouër-sur-Rance

Lectures sous les pommiers

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Lectures de Kamishibaïs sous les pommiers
Dans le cadre de Partir en livre .   .

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20 

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English :

L’événement Lectures sous les pommiers Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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