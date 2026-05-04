Fête bretonne Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor
Fête bretonne Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor dimanche 19 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Fête bretonne
Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne de Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Fête traditionnelle en présence de Panik Musique, du cercle Danserien de Kemper, du cercle celtique de Saint-Brieuc et du bagad de Plouha.
Vide-grenier, danses bretonnes, musique traditionnelle, jeux anciens…
Restauration et artisanat sur place. .
Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne de Cerf Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 38 83 82
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English :
L’événement Fête bretonne Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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