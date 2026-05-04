Fête bretonne Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Fête bretonne

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne de Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fête traditionnelle en présence de Panik Musique, du cercle Danserien de Kemper, du cercle celtique de Saint-Brieuc et du bagad de Plouha.

Vide-grenier, danses bretonnes, musique traditionnelle, jeux anciens…

Restauration et artisanat sur place. .

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne de Cerf Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 38 83 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête bretonne Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor