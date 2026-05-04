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Fête bretonne Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor

Fête bretonne Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Rue Saint-Mélaine

Adresse : Parc de la Corne de Cerf

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Fête bretonne

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne de Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Fête traditionnelle en présence de Panik Musique, du cercle Danserien de Kemper, du cercle celtique de Saint-Brieuc et du bagad de Plouha.
Vide-grenier, danses bretonnes, musique traditionnelle, jeux anciens…
Restauration et artisanat sur place.   .

Rue Saint-Mélaine Parc de la Corne de Cerf Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 38 83 82 

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English :

L’événement Fête bretonne Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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