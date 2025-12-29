Fête bretonne

Place de l’église Plumieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fête bretonne .

Place de l’église Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 31 64 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête bretonne Plumieux a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme Bretagne Centre