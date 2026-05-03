Villefranche-de-Lonchat

Fête cantonale

Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Organisée par l’association J’Aime mon Canton présidée par Thierry Boidé la 20e édition de la Fête Cantonale se déroulera le dimanche 26 juillet 2026 à Villefranche-de-Lonchat.

Au programme

– 9h ouverture de la fête au public .

– 9h30 inauguration de la Fête par Thierry Boidé et les élus en présence du Consulat de la Vinée de Bergerac et de l’Académie du Chabrol.

– 10h et 15h30 défilé de chars réalisés par les communes sur le thème de leur choix, des voitures de prestige de MAREMM….

Dans les rues, salle des fêtes et salle culturelle de nombreux exposants.

– 12h Repas traditionnel sous chapiteau sur réservation. .

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 89 35

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English : Fête cantonale

L’événement Fête cantonale Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-05-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides