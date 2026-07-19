Fête champêtre Place de la Mairie Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Informations pratiques

Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Fête champêtre

Place de la Mairie 1145 route départementale 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le comité des fêtes vous attend encore cette année pour sa traditionnelle fête avec plus de 15 jeux et stands, buvette, animations, repas du midi, tartes flambées, concert en soirée.Tout public

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Place de la Mairie 1145 route départementale 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 6 84 49 67 27 comitedesfetes.bsmc@gmail.com

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English :

The Festival Committee invites you once again this year to its traditional festival, featuring more than 15 games and booths, a refreshment stand, entertainment, lunch, tartes flambées, and an evening concert.

L’événement Fête champêtre Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-07-19 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES